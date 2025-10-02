Diretório de Empresas
Indra
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Chile

Indra Engenheiro de Software Salários em Chile

O pacote de remuneração in Chile mediano de Engenheiro de Software na Indra totaliza CLP 19.45M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indra. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Indra
Systems Engineer
Santiago, RM, Chile
Total por ano
CLP 19.45M
Nível
L2
Salário base
CLP 19.45M
Stock (/yr)
CLP 0
Bônus
CLP 0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Indra?

CLP 152.53M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Indra in Chile é uma remuneração total anual de CLP 21,290,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Indra para a função de Engenheiro de Software in Chile é CLP 19,447,952.

