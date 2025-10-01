Diretório de Empresas
INDMoney
INDMoney Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na INDMoney totaliza ₹3.18M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da INDMoney. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Total por ano
₹3.18M
Nível
L3
Salário base
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹530K
Anos na empresa
0 Anos
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na INDMoney?

₹13.94M

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de ₹2.61M+ (às vezes ₹26.14M+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Engenheiro de Software sa INDMoney in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹4,331,713. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa INDMoney para sa Engenheiro de Software role in Greater Bengaluru ay ₹3,388,048.

