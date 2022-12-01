IndiaMART Salários

A faixa salarial da IndiaMART varia de $6,585 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $28,744 para um Gerente de Produto na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da IndiaMART . Última atualização: 8/19/2025