  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Bengaluru

Indegene Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Indegene totaliza ₹774K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indegene. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Indegene
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹774K
Nível
L2
Salário base
₹774K
Stock (/yr)
₹0
Bônus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Indegene?

₹13.94M

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Desenvolvedor Web

Perguntas Frequentes

