A remuneração de Engenheiro de Software in India na Indeed varia de ₹3.56M por year para L1 a ₹10.11M por year para L3. O pacote de remuneração in India mediano por year totaliza ₹9.42M. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 10/1/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bônus L0 ( Nível Iniciante ) ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L1 Software Engineer I ₹3.56M ₹2.7M ₹627K ₹233K L2 Software Engineer II ₹7.59M ₹3.85M ₹3.32M ₹421K L2-II Senior Software Engineer ₹10.24M ₹5.29M ₹4.39M ₹563K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ação RSU Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.4 % ANO 3 Tipo de Ação RSU Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire no 2nd - ANO ( 8.32 % trimestral )

33.4 % adquire no 3rd - ANO ( 8.35 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Qual é o cronograma de aquisição na Indeed ?

