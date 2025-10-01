Diretório de Empresas
A remuneração de Designer de Produto in New York City Area na Indeed varia de $204K por year para L2 a $228K por year para L3. O pacote de remuneração in New York City Area mediano por year totaliza $231K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 10/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
Associate Designer
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
Designer
L2
$204K
$142K
$46.5K
$15.3K
Senior Designer
L3
$228K
$162K
$51.6K
$14.7K
Lead Designer
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Títulos Incluídos

Designer UX

Perguntas Frequentes

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Designer de Produto ve společnosti Indeed in New York City Area představuje roční celkovou odměnu $307,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Indeed pro pozici Designer de Produto in New York City Area je $204,000.

