A remuneração total média de Desenvolvimento de Negócios in United States na Indeed varia de $118K a $171K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$134K - $156K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$118K$134K$156K$171K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Desenvolvimento de Negócios na Indeed in United States é uma remuneração total anual de $171,360. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Indeed para a função de Desenvolvimento de Negócios in United States é $118,080.

Outros Recursos