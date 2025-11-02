A remuneração total média de Gerente de Operações de Negócio na Indeed varia de $210K a $293K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 11/2/2025
Remuneração Total Média
Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.4% adquire no 3rd-ANO (8.35% trimestral)
