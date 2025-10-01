Diretório de Empresas
Indeed
Indeed Operações de Negócio Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Operações de Negócio na Indeed totaliza $143K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Indeed
Senior Strategist, Client Strategy & Insights
New York, NY
Total por ano
$143K
Nível
-
Salário base
$115K
Stock (/yr)
$12K
Bônus
$16K
Anos na empresa
3 Anos
Anos de exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Indeed?

$160K

Últimos Salários Enviados
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire no 4th-ANO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.4% adquire no 3rd-ANO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Operações de Negócio at Indeed in New York City Area sits at a yearly total compensation of $228,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Indeed for the Operações de Negócio role in New York City Area is $140,000.

