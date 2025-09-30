Diretório de Empresas
Incorta Engenheiro de Software Salários em Greater Cairo

O pacote de remuneração in Greater Cairo mediano de Engenheiro de Software na Incorta totaliza EGP 1.48M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Incorta. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total por ano
EGP 1.48M
Nível
Senior
Salário base
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bônus
EGP 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos de exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Incorta?

EGP 7.88M

Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Incorta in Greater Cairo é uma remuneração total anual de EGP 5,829,211. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Incorta para a função de Engenheiro de Software in Greater Cairo é EGP 1,477,620.

Outros Recursos