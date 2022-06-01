Diretório de Empresas
Included Health
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

Included Health Salários

A faixa salarial da Included Health varia de $114,570 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $332,655 para um Operações de Negócios na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da Included Health. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $219K
Assistente Administrativo
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Operações de Negócios
$333K
Analista de Dados
$134K
Cientista de Dados
$325K
Analista Financeiro
$115K
Designer de Produto
$186K
Gerente de Programa
$208K
Gerente de Projeto
$137K
Recrutador
$166K
Gerente de Engenharia de Software
$265K
Pesquisador de Experiência do Usuário
$286K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Vesting

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Included Health, as Concessões de ações/equidade estão sujeitas a um cronograma de vesting de 4 anos:

  • 25% veste no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% veste no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% veste no 4th-ANO (2.08% mensal)

Tem uma pergunta? Pergunte à comunidade.

Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.

Visitar Agora!

Perguntas Frequentes

O cargo mais bem pago reportado na Included Health é Operações de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $332,655. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Included Health é $197,003.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Included Health

Empresas Relacionadas

  • Carbon Health
  • Cohesity
  • Mapbox
  • Front
  • Deliverr
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos