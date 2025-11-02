Diretório de Empresas
Impossible Foods
A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na Impossible Foods varia de $124K a $174K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Impossible Foods. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$134K - $156K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$124K$134K$156K$174K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Impossible Foods, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Cientista de Dados na Impossible Foods in United States é uma remuneração total anual de $173,740. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Impossible Foods para a função de Cientista de Dados in United States é $124,100.

