Impossible Foods
Impossible Foods Engenheiro Químico Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração total média de Engenheiro Químico in San Francisco Bay Area na Impossible Foods varia de $177K a $259K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Impossible Foods. Última atualização: 10/1/2025

Remuneração Total Média

$204K - $232K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$177K$204K$232K$259K
Faixa Comum
Faixa Possível

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na Impossible Foods, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



The highest paying salary package reported for a Engenheiro Químico at Impossible Foods in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $258,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Impossible Foods for the Engenheiro Químico role in San Francisco Bay Area is $177,471.

