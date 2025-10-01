Imply Gerente de Engenharia de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in San Francisco Bay Area na Imply varia de $344K a $502K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Imply. Última atualização: 10/1/2025

Remuneração Total Média $395K - $451K United States Faixa Comum Faixa Possível $344K $395K $451K $502K Faixa Comum Faixa Possível

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Na Imply, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire no 2nd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 3rd - ANO ( 2.08 % mensal )

25 % adquire no 4th - ANO ( 2.08 % mensal )

Qual é o cronograma de aquisição na Imply ?

