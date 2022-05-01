Imperva Salários

Diretório de Empresas
O salário da Imperva varia de $64,000 em remuneração total por ano para Analista de Cibersegurança na faixa mais baixa a $217,080 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Imperva. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $117K
Atendimento ao Cliente
$161K
Operações de Marketing
$189K

Designer de Produto
$141K
Gerente de Produto
$217K
Engenheiro de Vendas
$209K
Analista de Cibersegurança
$64K
Gerente de Engenharia de Software
$135K
Arquiteto de Soluções
$132K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Imperva é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $217,080. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Imperva é $141,158.

