ImmoScout24
ImmoScout24 Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in Germany na ImmoScout24 varia de €42.6K a €60.5K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da ImmoScout24. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$55.8K - $66.1K
Germany
Faixa Comum
Faixa Possível
$49.1K$55.8K$66.1K$69.7K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na ImmoScout24?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Designer de Produto na ImmoScout24 in Germany é uma remuneração total anual de €60,491. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ImmoScout24 para a função de Designer de Produto in Germany é €42,607.

