Immersive Labs Salários

O salário da Immersive Labs varia de $55,900 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $106,693 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Immersive Labs . Última atualização: 11/25/2025