Diretório de Empresas
IMC
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

IMC Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista Financeiro na IMC totaliza $269K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da IMC. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Total por ano
$269K
Nível
L3
Salário base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$93.8K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos de exp
0-1 Anos
Quais são os níveis de carreira na IMC?
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Analista Financeiro ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista Financeiro na IMC in United States é uma remuneração total anual de $297,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na IMC para a função de Analista Financeiro in United States é $268,750.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para IMC

Empresas Relacionadas

  • Jump Trading
  • Quantlab
  • American Century Investments
  • Liquidnet
  • Bain Capital
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/imc/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.