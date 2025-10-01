Diretório de Empresas
Illumio
Illumio Gerente de Engenharia de Software Salários em San Francisco Bay Area

A remuneração total média de Gerente de Engenharia de Software in San Francisco Bay Area na Illumio varia de $213K a $309K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumio. Última atualização: 10/1/2025

Remuneração Total Média

$242K - $281K
$213K$242K$281K$309K
$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Illumio, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Engenharia de Software at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $309,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Gerente de Engenharia de Software role in San Francisco Bay Area is $213,200.

