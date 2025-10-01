Diretório de Empresas
Illumio Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Engenheiro de Software na Illumio totaliza $203K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumio. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total por ano
$203K
Nível
L2
Salário base
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bônus
$15K
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Illumio?

$160K

Últimos Salários Enviados
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Illumio, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Engenheiro de Software w Illumio in San Francisco Bay Area wynosi rocznie $283,500. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Illumio dla stanowiska Engenheiro de Software in San Francisco Bay Area wynosi $210,000.

