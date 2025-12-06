Diretório de Empresas
Illumina
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Illumina Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Illumina varia de $105K por year para P1 a $249K por year para P6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $193K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
Entry Software Engineer(Nível Iniciante)
$105K
$96.8K
$7.3K
$1.2K
P2
Intermediate Software Engineer
$139K
$118K
$16.4K
$4.6K
P3
Senior Software Engineer
$185K
$155K
$25.2K
$5K
P4
Staff Software Engineer
$210K
$180K
$18.6K
$11.2K
Ver 5 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Quality Assurance (QA)

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Illumina in United States é uma remuneração total anual de $253,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Illumina para a função de Engenheiro de Software in United States é $205,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Illumina

Empresas Relacionadas

  • HPE
  • ADP
  • Fiserv
  • Danaher
  • Fortive
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/illumina/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.