A remuneração de Recrutador in United States na Illumina totaliza $95K por year para P3. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025
Remuneração Total Média
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
