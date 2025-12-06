A remuneração de Gerente de Produto in United States na Illumina varia de $136K por year para P2 a $268K por year para P6. O pacote de remuneração in United States mediano por year totaliza $200K. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bônus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$136K
$103K
$27.5K
$5K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
