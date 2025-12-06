Diretório de Empresas
Illumina
Illumina Engenheiro Óptico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Óptico in United States na Illumina varia de $138K a $188K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$149K - $177K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$138K$149K$177K$188K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
RSU

Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Óptico na Illumina in United States é uma remuneração total anual de $188,485. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Illumina para a função de Engenheiro Óptico in United States é $137,676.

Outros Recursos

