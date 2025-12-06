Diretório de Empresas
IHS Markit
IHS Markit Consultor de Gestão Salários

A remuneração total média de Consultor de Gestão in India na IHS Markit varia de ₹562K a ₹782K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da IHS Markit. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$6.8K - $8.1K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$6.4K$6.8K$8.1K$8.9K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na IHS Markit?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Consultor de Gestão na IHS Markit in India é uma remuneração total anual de ₹782,126. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na IHS Markit para a função de Consultor de Gestão in India é ₹561,526.

