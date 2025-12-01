Diretório de Empresas
IGM Financial
A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in Canada na IGM Financial varia de CA$43K a CA$61.4K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da IGM Financial. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$35.6K - $41.7K
Canada
Faixa Comum
Faixa Possível
$31.1K$35.6K$41.7K$44.3K
Faixa Comum
Faixa Possível

💰 Ver Todos Salários

Quais são os níveis de carreira na IGM Financial?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Arquiteto de Soluções na IGM Financial in Canada é uma remuneração total anual de CA$61,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na IGM Financial para a função de Arquiteto de Soluções in Canada é CA$43,033.

Outros Recursos

