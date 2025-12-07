Diretório de Empresas
A remuneração total média de Marketing in India na Idexcel varia de ₹6.06M a ₹8.44M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Idexcel. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$73.9K - $87.1K
India
Faixa Comum
Faixa Possível
$69K$73.9K$87.1K$96.1K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Idexcel?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Marketing na Idexcel in India é uma remuneração total anual de ₹8,444,423. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Idexcel para a função de Marketing in India é ₹6,062,662.

