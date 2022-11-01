ICONMA Salários

Diretório de Empresas
O salário da ICONMA varia de $80,621 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $157,080 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ICONMA. Última atualização: 10/17/2025

Gerente de Produto
$83.6K
Gerente de Projeto
$80.6K
Vendas
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Engenheiro de Software
$157K
Pesquisador de UX
$129K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ICONMA é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $157,080. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ICONMA é $129,350.

Outros Recursos