ICONMA Salários

O salário da ICONMA varia de $80,621 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $157,080 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ICONMA . Última atualização: 10/17/2025