Diretório de Empresas
ICON
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

ICON Salários

O salário da ICON varia de $94,097 em remuneração total por ano para Gerente de Projeto na faixa mais baixa a $173,400 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ICON. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Controles
$136K
Cientista de Dados
$119K
Engenheiro Mecânico
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Designer de Produto
$119K
Gerente de Produto
$173K
Gerente de Projeto
$94.1K
Engenheiro de Software
$114K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na ICON é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $173,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na ICON é $119,400.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para ICON

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • SoFi
  • Uber
  • Snap
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos