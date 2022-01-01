iCIMS Salários

O salário da iCIMS varia de $79,600 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $178,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da iCIMS . Última atualização: 10/17/2025