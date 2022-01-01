iCIMS Salários

Diretório de Empresas
O salário da iCIMS varia de $79,600 em remuneração total por ano para Recrutador na faixa mais baixa a $178,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da iCIMS. Última atualização: 10/17/2025

Engenheiro de Software
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Engenheiro de Software Full-Stack

Designer de Produto
Median $110K
Gerente de Engenharia de Software
Median $160K

Cientista de Dados
$102K
Gerente de Produto
$130K
Recrutador
$79.6K
Gerente de Programa Técnico
$153K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na iCIMS é Engenheiro de Software at the Principal Software Engineer level com uma remuneração total anual de $178,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na iCIMS é $124,950.

