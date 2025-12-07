Diretório de Empresas
HYBE
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Atendimento ao Cliente

  • Todos os Salários de Atendimento ao Cliente

HYBE Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in Russia na HYBE varia de RUB 1.55M a RUB 2.25M por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HYBE. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$22.9K - $26.1K
Russia
Faixa Comum
Faixa Possível
$19.9K$22.9K$26.1K$29K
Faixa Comum
Faixa Possível

Precisamos de apenas 3 mais Atendimento ao Cliente submissões na HYBE para desbloquear!

Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir Seu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na HYBE?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Atendimento ao Cliente ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Atendimento ao Cliente na HYBE in Russia é uma remuneração total anual de RUB 2,254,923. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na HYBE para a função de Atendimento ao Cliente in Russia é RUB 1,547,871.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para HYBE

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • DoorDash
  • Databricks
  • Apple
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/hybe/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.