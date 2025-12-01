Diretório de Empresas
Husco
Husco Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Mecânico in United States na Husco varia de $72.1K a $102K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Husco. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$81.9K - $97K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$72.1K$81.9K$97K$102K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Husco?

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro Mecânico na Husco in United States é uma remuneração total anual de $102,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Husco para a função de Engenheiro Mecânico in United States é $72,090.

