Husco
Husco Engenheiro de Controle Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Controle in United States na Husco varia de $68K a $95.2K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Husco. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$73.6K - $85.6K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$68K$73.6K$85.6K$95.2K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Husco?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Controle na Husco in United States é uma remuneração total anual de $95,200. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Husco para a função de Engenheiro de Controle in United States é $68,000.

