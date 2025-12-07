Diretório de Empresas
Huron
Huron Gerente de Produto Salários

A remuneração total média de Gerente de Produto in United States na Huron varia de $145K a $198K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Huron. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$155K - $188K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$145K$155K$188K$198K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Huron?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Huron in United States é uma remuneração total anual de $197,780. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Huron para a função de Gerente de Produto in United States é $144,925.

