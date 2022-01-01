Huntington National Bank Salários

Diretório de Empresas
O salário da Huntington National Bank varia de $64,675 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $200,400 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Huntington National Bank. Última atualização: 9/4/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $91.5K

Engenheiro de Software Backend

Cientista de Dados
Median $105K
Designer de Produto
Median $138K

Tecnólogo da Informação (TI)
Median $128K
Gerente de Engenharia de Software
Median $200K
Analista de Negócios
$89.6K
Analista de Dados
$64.7K
Analista Financeiro
$88.6K
Consultor de Gestão
$129K
Gerente de Produto
$137K
Gerente de Projeto
$73K
Vendas
$194K
Analista de Cibersegurança
$166K
Arquiteto de Soluções
$139K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Huntington National Bank é Gerente de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $200,400. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Huntington National Bank é $128,183.

