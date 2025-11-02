Diretório de Empresas
Hotel Engine
Hotel Engine Gerente de Produto Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gerente de Produto na Hotel Engine totaliza $220K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Hotel Engine. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
Hotel Engine
Product Manager
Chicago, IL
Total por ano
$220K
Nível
Senior
Salário base
$180K
Stock (/yr)
$40K
Bônus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
7 Anos
Últimos Salários Enviados
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Gerente de Produto na Hotel Engine in United States é uma remuneração total anual de $357,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hotel Engine para a função de Gerente de Produto in United States é $180,000.

