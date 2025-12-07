Diretório de Empresas
A remuneração total média de Recrutador in United States na Hook varia de $106K a $149K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Hook. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$115K - $134K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$106K$115K$134K$149K
Faixa Comum
Faixa Possível

Quais são os níveis de carreira na Hook?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Recrutador na Hook in United States é uma remuneração total anual de $148,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hook para a função de Recrutador in United States é $106,250.

