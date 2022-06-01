HireVue Salários

Diretório de Empresas
O salário da HireVue varia de $57,710 em remuneração total por ano para Vendas na faixa mais baixa a $175,120 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HireVue. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Cientista de Dados
$160K
Operações de Marketing
$90.5K
Vendas
$57.7K

Engenheiro de Software
$175K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

HireVue年度總薪酬中位數為$125,373。

