Hiretual Salários

O salário da Hiretual varia de $50,250 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $129,350 para Designer de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hiretual. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Desenvolvimento de Negócios
$114K
Designer de Produto
$129K
Gerente de Produto
$111K

Engenheiro de Software
$50.3K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Hiretual é Designer de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $129,350. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hiretual é $112,434.

