Hired Salários

O salário da Hired varia de $115,575 em remuneração total por ano para Analista de Dados na faixa mais baixa a $447,750 para Gerente de Produto na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hired. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Marketing
Median $139K
Engenheiro de Software
Median $170K
Analista de Dados
$116K

Gerente de Ciência de Dados
$201K
Cientista de Dados
$172K
Gerente de Produto
$448K
Vendas
$149K
Gerente de Engenharia de Software
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Hired é Gerente de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $447,750. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hired é $171,240.

Outros Recursos