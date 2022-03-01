Hipcamp Salários

Diretório de Empresas
O salário da Hipcamp varia de $168,504 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $907,515 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Hipcamp. Última atualização: 9/5/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $170K
Analista de Negócios
$177K
Cientista de Dados
$175K

Recursos Humanos
$366K
Designer de Produto
$169K
Gerente de Produto
$212K
Gerente de Engenharia de Software
$908K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Hipcamp é Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $907,515. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hipcamp é $176,880.

Outros Recursos