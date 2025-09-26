Diretório de Empresas
HiMama
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

HiMama Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software na HiMama totaliza CA$145K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da HiMama. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
HiMama
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$145K
Nível
Senior Software Engineer
Salário base
CA$145K
Stock (/yr)
CA$0
Bônus
CA$0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos de exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na HiMama?

CA$226K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de CA$42.4K+ (às vezes CA$424K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Últimos Salários Enviados
AdicionarAdicionar CompAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Tag

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bônus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Inscreva-se para receber Engenheiro de Software ofertas.Você receberá o detalhamento da remuneração por e-mail. Saiba Mais

Este site é protegido pelo reCAPTCHA e pelas Política de Privacidade e Termos de Serviço do Google se aplicam.

Títulos Incluídos

Enviar Novo Título

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

Kõrgeima palgaga Engenheiro de Software ametikoha palgapakett ettevõttes HiMama in Canada on aastase kogutasuga CA$168,899. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte HiMama Engenheiro de Software ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$145,481.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para HiMama

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Lyft
  • Snap
  • Databricks
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos