Highspot
Highspot Analista de Cibersegurança Salários

A remuneração total média de Analista de Cibersegurança na Highspot varia de $126K a $176K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Highspot. Última atualização: 12/1/2025

Remuneração Total Média

$135K - $159K
United States
Faixa Comum
Faixa Possível
$126K$135K$159K$176K
Faixa Comum
Faixa Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Analista de Cibersegurança na Highspot é uma remuneração total anual de $175,500. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Highspot para a função de Analista de Cibersegurança é $126,000.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para Highspot

Outros Recursos

