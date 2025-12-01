Diretório de Empresas
Highspot
Highspot Vendas Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Vendas na Highspot totaliza $85K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Highspot. Última atualização: 12/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Highspot
ADR
Seattle, WA
Total por ano
$55K
Nível
-
Salário base
$55K
Stock (/yr)
$0
Bônus
$0
Anos na empresa
2 Anos
Anos de exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na Highspot?
Últimos Salários Enviados
Na Highspot, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Vendas na Highspot in United States é uma remuneração total anual de $150,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Highspot para a função de Vendas in United States é $55,000.

Outros Recursos

