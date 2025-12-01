A remuneração total média de Gerente de Projeto in United States na Highspot varia de $131K a $187K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Highspot. Última atualização: 12/1/2025
Remuneração Total Média
Convide seus amigos e comunidade para adicionar salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos como você e nossa comunidade!
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Highspot, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 4th-ANO (25.00% anual)
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Highspot, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire no 4th-ANO (2.08% mensal)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/highspot/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.