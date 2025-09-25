Diretório de Empresas
Hiberus
Hiberus Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Spain mediano de Engenheiro de Software na Hiberus totaliza €40K por year. Veja os detalhamentos de salário base, ações e bônus dos pacotes de remuneração total da Hiberus. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
Hiberus
Data Engineer
Zaragoza, AR, Spain
Total por ano
€40K
Nível
L2
Salário base
€40K
Stock (/yr)
€0
Bônus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos de exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Hiberus?

€143K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Engenheiro de Software na Hiberus in Spain é uma remuneração total anual de €52,928. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Hiberus para a função de Engenheiro de Software in Spain é €40,031.

