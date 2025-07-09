HGS Salários

O salário da HGS varia de $80,400 em remuneração total por ano para Engenheiro de Software na faixa mais baixa a $160,800 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HGS . Última atualização: 9/11/2025