Diretório de Empresas
HG Insights
Trabalha Aqui? Reivindique Sua Empresa

HG Insights Salários

O salário da HG Insights varia de $99,500 em remuneração total por ano para Designer de Produto na faixa mais baixa a $231,150 para Gerente de Engenharia de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da HG Insights. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Seja Bem Pago, Não Enganado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (às vezes $300K+). Negocie seu salário ou seu currículo revisado pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $134K
Designer de Produto
$99.5K
Gerente de Produto
$181K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Gerente de Engenharia de Software
$231K
Não encontra seu cargo?

Pesquise todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

HG Insights最高薪職位是Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level，年度總薪酬為$231,150。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
HG Insights年度總薪酬中位數為$157,650。

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para HG Insights

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Google
  • Databricks
  • Uber
  • Amazon
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos