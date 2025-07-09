Diretório de Empresas
HeyJobs
Trabalha aqui? Reivindicar sua Empresa

HeyJobs Salários

A faixa salarial da HeyJobs varia de $60,504 em remuneração total por ano para um Gerente de Produto na extremidade inferior a $92,188 para um Gerente de Engenharia de Software na extremidade superior. Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e ex-funcionários da HeyJobs. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e regularmente conseguimos aumentos de R$30k+ (às vezes R$300k+).Obtenha seu salário negociado ou sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que fazem isso diariamente.

Engenheiro de Software
Median $81.3K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gerente de Produto
Median $60.5K
Marketing
$70.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Engenharia de Software
$92.2K
Faltando seu cargo?

Buscar todos os salários em nossa página de remuneração ou adicione seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην HeyJobs είναι ο Gerente de Engenharia de Software at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $92,188. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην HeyJobs είναι $75,723.

Vagas em Destaque

    Nenhuma vaga em destaque encontrada para HeyJobs

Empresas Relacionadas

  • Airbnb
  • Lyft
  • PayPal
  • Databricks
  • Uber
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos