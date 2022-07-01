Heyday Salários

Diretório de Empresas
O salário da Heyday varia de $56,511 em remuneração total por ano para Cientista de Dados na faixa mais baixa a $201,000 para Engenheiro de Software na faixa mais alta. O Levels.fyi coleta salários anônimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Heyday. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Operações de Negócio
$136K
Analista de Negócios
$197K
Cientista de Dados
$56.5K

Gerente de Produto
$184K
Recrutador
$191K
Engenheiro de Software
$201K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração relatada na Heyday é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Heyday é $187,275.

Outros Recursos